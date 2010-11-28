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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 28 ноября 2010
Лион
28.11.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
54'
А. Сиссоко
87'
Б. Гомис
63'
Нене
84'
Г. Оаро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Пьянич
+1
Замена
Д. Бриан
️️️️
Лисандро
Желтая карточка
К. Чельстрем
ГОЛ! 2:2!
Б. Гомис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Оаро
Красная карточка
А. Сиссоко
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Л. Жюли
Замена
С. Сессеньон
️️️️
П. Луйиндула
Замена
Сеара
️️️️
С. Тьене
ГОЛ! 1:1!
Нене
Пас отдал
Г. Оаро
ГОЛ! 1:0!
А. Сиссоко
Пас отдал
К. Чельстрем
Замена
Ж. Макун
️️️️
Ж. Тулалан
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
С. Тьене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Папе Диакате
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
28
Жереми Тулалан
(К)
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Лисандро
ПП
7
Мишел Бастос
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
12
Нене
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
15
Диакате
15
Ревейер
26
Сиссоко
6
Ловрен
4
Чельстрем
28
Тулалан
15
Пьянич
9
Лисандро
18
Гомис
7
Бастос
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
6
Камара
22
Арман
29
Тьене
0
Жюли
12
Нене
24
Бодмер
0
Макелеле
88
Луйиндула
99
Оаро
15
Пьянич
25
Гоналон
25
Гоналон
15
Пьянич
28
Тулалан
17
Макун
17
Макун
28
Тулалан
9
Лисандро
7
Бриан
7
Бриан
9
Лисандро
29
Тьене
2
Сеара
2
Сеара
29
Тьене
88
Луйиндула
29
Сессеньон
29
Сессеньон
88
Луйиндула
0
Жюли
11
Клеман
11
Клеман
0
Жюли
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
9
Ясин Казми
ЦФ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
9
Ясин Казми
ЦФ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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