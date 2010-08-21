Ланс - Монако

|1/2 финала
|13 апреля, вторник
|22:30
|Монако
|1:0
|Ланс
|25 тур
|20 февраля, суббота
|21:00
|Ланс
|3:0
|Монако
|9 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Монако
|2:0
|Ланс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лилль
|38
|21
|13
|4
|68:36
|+32
|76
|2.
|Марсель
|38
|18
|14
|6
|62:39
|+23
|68
|3.
|Лион
|38
|17
|13
|8
|61:40
|+21
|64
|4.
|ПСЖ
|38
|15
|15
|8
|56:41
|+15
|60
|5.
|Сошо
|38
|17
|7
|14
|60:43
|+17
|58
|6.
|Ренн
|38
|15
|11
|12
|38:35
|+3
|56
|7.
|Бордо
|38
|12
|15
|11
|43:42
|+1
|51
|8.
|Тулуза
|38
|14
|8
|16
|38:36
|+2
|50
|9.
|Осер
|38
|10
|19
|9
|45:41
|+4
|49
|10.
|Сент-Этьен
|38
|12
|13
|13
|46:47
|-1
|49
|11.
|Лорьян
|38
|12
|13
|13
|46:48
|-2
|49
|12.
|Валансьен
|38
|10
|18
|10
|45:41
|+4
|48
|13.
|Нанси
|38
|13
|9
|16
|43:48
|-5
|48
|14.
|Монпелье
|38
|12
|11
|15
|32:43
|-11
|47
|15.
|Кан
|38
|11
|13
|14
|46:51
|-5
|46
|16.
|Брест
|38
|11
|13
|14
|36:43
|-7
|46
|17.
|Ницца
|38
|11
|13
|14
|33:48
|-15
|46
|18.
|Монако
|38
|9
|17
|12
|36:40
|-4
|44
|19.
|Ланс
|38
|7
|14
|17
|35:58
|-23
|35
|20.
|Арль-Авиньон
|38
|3
|11
|24
|21:70
|-49
|20