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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Сочи - Зенит

13.07.2010, Вторник, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Кубок, 1/16 финала Динамо - Зенит
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