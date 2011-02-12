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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Рединг
Норвич Сити - Рединг: обзор матча 12 февраля 2011
Норвич Сити
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
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Статистика матча Норвич Сити - Рединг
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