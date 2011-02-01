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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Миллуолл
Норвич Сити - Миллуолл: обзор матча 01 февраля 2011
Норвич Сити
01.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвич Сити - Миллуолл
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0
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0
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Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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