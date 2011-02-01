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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Престон
Барнсли - Престон: обзор матча 01 февраля 2011
Барнсли
01.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Престон
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Статистика матча Барнсли - Престон
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Матчи команд
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Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
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