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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Сканторп Юнайтед
Бернли - Сканторп Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2010
Бернли
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сканторп Юнайтед
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Статистика матча Бернли - Сканторп Юнайтед
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Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
3 : 0
29.09.2026
Сканторп Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Бернли
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