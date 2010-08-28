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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Кристал Пэлас
Сканторп Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 28 августа 2010
Сканторп Юнайтед
28.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Кристал Пэлас
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0
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