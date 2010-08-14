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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Норвич Сити
Сканторп Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 14 августа 2010
Сканторп Юнайтед
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Норвич Сити
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0
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