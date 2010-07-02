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Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)
Помощники:
Жозе Мануэл Силва Кардинал, Бертину Миранда (оба - Португалия)

Уругвай - Гана

02.07.2010, Пятница, 22:30 мск Йоханнесбург, стадион Соккер Сити Трансляция: "Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 1/4 финала Уругвай - Гана
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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