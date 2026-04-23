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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - Кахамарка
Куско - Кахамарка: обзор матча 23 апреля 2026
Куско
23.04.2026, четверг, 02:00
Перу. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кахамарка
72'
F. Callejo (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - Кахамарка
Завершен
90'
+5'
83'
Замена
Brandon Palacios
️️️️➡️️
Hairo Timaná
Замена
Diego Soto
️️️️➡️️
Nicolás Silva
80'
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
Iván Colman
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Callejo
72'
Гол отменен - офсайд
Miguel Aucca
64'
61'
Замена
Emmanuel Páucar
️️️️➡️️
Mauricio Arrasco
58'
Желтая карточка
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
Замена
F. Callejo
️️️️➡️️
Juan Tévez
58'
Замена
M. Ruidias
️️️️➡️️
Jose Bolivar
58'
Замена
J. Manzaneda
️️️️➡️️
Lucas Colitto
58'
45'
+1'
Желтая карточка
Aldair Fuentes
28'
21'
Желтая карточка
Hairo Timaná
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
11
Juan Tévez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Кахамарка
1
Carlos Mosquera
ВР
14
A. Rodas
ЦЗ
5
Brian Bernaola
ЦЗ
26
Hairo Timaná
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
20
C. Meza
ЦП
11
Mauricio Arrasco
ЦП
31
Sebastián Enciso
ЦП
18
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
ЦП
10
Pablo Lavandeira
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Куско
13
Andy Vidal
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
88
Diego Soto
ЦП
7
J. Manzaneda
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
9
F. Callejo
ЦФ
Кахамарка
12
Samuel Aspajo
ВР
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
44
Carlos Gómez
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
9
Hernán Barcos
ЦФ
17
Brandon Palacios
ЦФ
29
Fernando Ocas
ЦФ
3-5-2
28
21
15
2
14
22
10
26
16
11
8
4-5-1
1
5
26
30
14
19
11
31
18
20
10
15
24
24
15
26
88
88
26
22
7
7
22
10
27
Карабахаль
27
Карабахаль
10
11
9
9
11
11
25
25
11
9
9
26
17
17
26
Остались в запасе
Куско
Кахамарка
13
Andy Vidal
ВР
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
12
Samuel Aspajo
ВР
44
Carlos Gómez
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
29
Fernando Ocas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
32
Julinho Astudillo
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Остались в запасе
12
Samuel Aspajo
ВР
44
Carlos Gómez
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
29
Fernando Ocas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Статистика матча Куско - Кахамарка
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
546
267
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Стадион:
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- : -
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Куско
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08.05.2026
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