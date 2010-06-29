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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
Петер Херманс, Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)

Парагвай - Япония

29.06.2010, Вторник, 18:00 мск Цване/Претория, стадион Лофтус Версфельд Трансляция: "Первый" - 18:00 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 1/8 финала Парагвай - Япония
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Парагвай 3 1 2 0 3:1 +2 5
2. Словакия 3 1 1 1 4:5 -1 4
3. Новая Зеландия 3 0 3 0 2:2 0 3
4. Италия 3 0 2 1 4:5 -1 2
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