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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Дрита - Малишева
Дрита - Малишева: обзор матча 05 апреля 2026
Дрита
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Косово. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Малишева
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Информация о матче
Стадион:
Лиман Гегай
Новости команд
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Дрита
Малишева
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
2023.10.23 08:43
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Дрита
Малишева
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 34 тур
Малишева
4 : 1
17.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 33 тур
Дрита
2 : 0
09.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Малишева
4 : 1
17.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 33 тур
Феризай
1 : 1
10.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина е Ре
0 : 1
02.05.2026
Малишева
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