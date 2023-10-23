Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина

Нападающий «Монако» Крепен Диатта после матча 9-го тура чемпионата Франции против «Метца» выделил автора дубля Александра Головина.

«Это была сложная игра, но я думаю, что мы в очередной раз сумели продемонстрировать свою стойкость. Нам не впервой уступать и переворачивать ход встречи. Мы хорошо потрудились и заслужили победить в сегодняшнем матче. Александр отметился двумя шикарными голами, но нужно также отметить игру Филиппа Кена, совершившего ряд решающих сэйвов. Это победа всей команды.

Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он огромный игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас. Сегодня ему удалось отметиться двумя великолепными по своей красоте голами, с чем мы его все и поздравляем», – сказал Диатта.