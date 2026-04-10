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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Карабобо - Брагантино
Карабобо - Брагантино: обзор матча 10 апреля 2026
Карабобо
10.04.2026, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
9'
E. Neira
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабобо - Брагантино
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Лукас Барбоза
90'
+7'
Желтая карточка
Lucas Bruera
88'
Замена
️️️️➡️️
Эрик Рамирес
85'
Замена
Marcel Guaramato
️️️️➡️️
Александер Гонсалес
79'
78'
Замена
Лукас Барбоза
️️️️➡️️
Cauê Nascimento Santos
64'
Замена
Родригиньо
️️️️➡️️
Фабиньо
64'
Замена
Генри Москера
️️️️➡️️
Marcelinho Braz
64'
Замена
Исидро Питта
️️️️➡️️
Jhuan Nunes Coelho
Замена
Эдсон Кастильо
️️️️➡️️
Edson Tortolero
62'
Желтая карточка
Jonathan Bilbao
58'
46'
Замена
Gustavo Marques
️️️️➡️️
Эдуардо Сантос
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Ezequiel Neira
Пас отдал
Maurice Cova
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабобо
22
Lucas Bruera
(К)
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
32
Ezequiel Neira
ЦЗ
3
Jean Fuentes
ЦЗ
8
Juan Camilo Pérez
ЦЗ
15
Maurice Cova
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
7
Edson Tortolero
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мерино
Брагантино
14
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
(К)
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
15
Игнасио Соса
ЦП
57
Marcelinho Braz
ЦП
22
Густавиньо
АП
17
Vinicinho
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
67
Jhuan Nunes Coelho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Карабобо
12
Keiber Roa
ВР
2
Marcel Guaramato
ЦЗ
4
Leonardo Aponte
ЦЗ
13
José Durán
ЦЗ
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
5
Эдсон Кастильо
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
10
Yohandry Orozco
ЦП
19
Loureins Martínez
ЦФ
9
José Riasco
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
52
Ryan Augusto Tavares da Silva
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Рамирес
ЦП
28
Yuri Leles
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
25
Исидро Питта
ЦФ
3-2-2-3
22
32
3
8
28
21
Гонсалес
15
26
24
Рамирес
7
14
4-1-2-1-3
34
Уртадо
3
Сантос
51
14
Энрике
5
Фабиньо
15
Соса
57
22
Густавиньо
67
18
17
21
Гонсалес
2
2
21
Гонсалес
7
5
Кастильо
5
Кастильо
7
19
19
3
Сантос
16
16
3
Сантос
5
Фабиньо
20
Родригиньо
20
Родригиньо
5
Фабиньо
57
30
Москера
30
Москера
57
51
21
Барбоза
21
Барбоза
51
67
25
Питта
25
Питта
67
Остались в запасе
Карабобо
Брагантино
12
Keiber Roa
ВР
4
Leonardo Aponte
ЦЗ
13
José Durán
ЦЗ
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
10
Yohandry Orozco
ЦП
9
José Riasco
ЦФ
Главный тренер
Диего Мерино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
52
Ryan Augusto Tavares da Silva
ЦП
7
Рамирес
ЦП
28
Yuri Leles
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
12
Keiber Roa
ВР
4
Leonardo Aponte
ЦЗ
13
José Durán
ЦЗ
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
10
Yohandry Orozco
ЦП
9
José Riasco
ЦФ
Остались в запасе
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
52
Ryan Augusto Tavares da Silva
ЦП
7
Рамирес
ЦП
28
Yuri Leles
ЦП
Главный тренер
Диего Мерино
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Карабобо - Брагантино
2
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
6
Офсайды
3
2
Количество передач
241
463
Сейвы
2
4
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Мисаэль Дельгадо
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