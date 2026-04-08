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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Барракас Сентраль - Васко да Гама
Барракас Сентраль - Васко да Гама: обзор матча 08 апреля 2026
Барракас Сентраль
08.04.2026, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 1 тур
0 : 0
Завершен
Васко да Гама
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Васко да Гама
Завершен
Замена
Rafael Barrios
️️️️➡️️
Damián Martínez
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Lukas Zuccarello
90'
+6'
Желтая карточка
Норберто Бриаско-Балекян
89'
Желтая карточка
Jhonatan Candia
82'
82'
Замена
Lukas Zuccarello
️️️️➡️️
Нуну Морейра
Замена
Гонсало Марони
️️️️➡️️
Jhonatan Candia
82'
Красная карточка
Maximiliano Puig
79'
Замена
Maximiliano Puig
️️️️➡️️
Iván Tapia
77'
71'
Замена
Marino Hinestroza
️️️️➡️️
Riquelme Avellar
71'
Замена
Адсон
️️️️➡️️
Матеус Франка
Желтая карточка
Tomás Porra
68'
Желтая карточка
Damián Martínez
66'
66'
Желтая карточка
Матеус Франка
Замена
Норберто Бриаско-Балекян
️️️️➡️️
Gonzalo Javier Morales
46'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
1
Juan Espinola
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
64
Walace
ЦЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
46
Карлос Куэста
(К)
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Уго Моура
ОП
98
JP
ЦП
9
Матеус Франка
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
79
Maximiliano Puig
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
18
Manuel Duarte
ЦП
24
Enzo Taborda
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
25
Yeison Gordillo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
Васко да Гама
37
Pablo
ВР
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
54
Alison
ЦЗ
67
Samuel
ЦП
83
Ramon Rique
ЦП
86
Lukas Zuccarello
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
28
Адсон
ЦФ
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
60
João Vitor Silva
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
4-3-3
1
32
4
31
2
10
6
8
20
9
5
3-3-1-2-1
13
Фузато
64
43
46
Куэста
2
Родригес
25
Моура
82
98
17
Морейра
9
Франка
77
4
13
13
4
10
79
79
10
20
33
Марони
33
Марони
20
9
11
Бриаско-Балекян
11
Бриаско-Балекян
9
17
Морейра
86
86
17
Морейра
9
Франка
28
Адсон
28
Адсон
9
Франка
82
18
18
82
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Васко да Гама
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
18
Manuel Duarte
ЦП
24
Enzo Taborda
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
25
Yeison Gordillo
ЦП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
37
Pablo
ВР
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
54
Alison
ЦЗ
67
Samuel
ЦП
83
Ramon Rique
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
60
João Vitor Silva
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
18
Manuel Duarte
ЦП
24
Enzo Taborda
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
25
Yeison Gordillo
ЦП
16
Ivan Guaraz
ЦФ
Остались в запасе
37
Pablo
ВР
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
54
Alison
ЦЗ
67
Samuel
ЦП
83
Ramon Rique
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
60
João Vitor Silva
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Барракас Сентраль - Васко да Гама
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
295
523
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.96
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Betancur, Colombia
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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