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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Сити Торке - Насьональ
Монтевидео Сити Торке - Насьональ: обзор матча 29 марта 2026
Монтевидео Сити Торке
29.03.2026, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 9 тур
2 : 3
Завершен
Насьональ
4'
S. Rodríguez
59'
S. Rodríguez (П)
33'
М. Гомес
35'
М. Гомес
41'
G. Carneiro
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Сити Торке - Насьональ
Завершен
Желтая карточка
Пабло Силес
90'
+6
90'
+6'
85'
Замена
Агустин Рохель
️️️️➡️️
Gonzalo Carneiro
85'
Замена
Pável Núñez
️️️️➡️️
Максимилиано Гомес
Замена
Alexander Nahuel da Silva Rivero
️️️️➡️️
Ramiro Lecchini
81'
Замена
Lucas Duré
️️️️➡️️
G. Montes
81'
Желтая карточка
Sebastián Cáceres
73'
Замена
E. Busquets
️️️️➡️️
F. Silvera
71'
70'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
Николас Лодейро
Замена
Sebastián Cáceres
️️️️➡️️
Eduardo Agüero
65'
60'
Замена
Baltasar Barcia
️️️️➡️️
T. Veron
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Salomón Rodríguez
59'
45'
+4'
41'
ГОЛ! 1:3!
Gonzalo Carneiro
Желтая карточка
G. Montes
38'
35'
ГОЛ! 1:2!
Максимилиано Гомес
33'
ГОЛ! 1:1!
Максимилиано Гомес
23'
Желтая карточка
T. Viera
ГОЛ! 1:0!
Salomón Rodríguez
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Сити Торке
1
Franco Torgnascioli
ВР
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
2
Franco Romero
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
10
Esteban Obregón
ЦП
5
Franco Pizzichillo
ЦП
20
G. Montes
ЦП
26
F. Silvera
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
32
T. Viera
ЦЗ
34
Federico Bais
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
27
T. Veron
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Монтевидео Сити Торке
13
Gastón Rodríguez
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
32
Sebastián Cáceres
ЦП
14
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
19
Diogo Guzmán
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Насьональ
40
Juan Bianchi
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
18
Pável Núñez
ЦФ
3-1-4-2
1
17
2
24
8
Силес
10
20
26
5
18
9
3-4-3
25
13
4
Коатес
32
23
14
Лодейро
6
34
20
27
9
Гомес
17
32
32
17
20
23
23
20
26
15
15
26
18
11
11
18
20
2
Рохель
2
Рохель
20
27
30
30
27
14
Лодейро
19
19
14
Лодейро
9
Гомес
18
18
9
Гомес
Остались в запасе
Монтевидео Сити Торке
Насьональ
13
Gastón Rodríguez
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
14
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Diogo Guzmán
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
40
Juan Bianchi
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
13
Gastón Rodríguez
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
14
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Diogo Guzmán
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
Остались в запасе
40
Juan Bianchi
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Монтевидео Сити Торке - Насьональ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Estadio Charrúa, Montevideo
Посещаемость:
9000
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