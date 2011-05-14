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Сандерленд - Вулверхэмптон
Сандерленд - Вулверхэмптон: обзор матча 14 мая 2011
Сандерленд
14.05.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
34'
С. Сессеньон
23'
Д. Крэддок
54'
С. Флетчер
78'
Д. Элокоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:3!
Д. Элокоби
Пас отдал
Д. О'Хара
Замена
К. Линч
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Флетчер
Замена
Р. Нобл
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
К. Берра
️️️️
А. Гедиура
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
Б. Зенден
ГОЛ! 0:1!
Д. Крэддок
Пас отдал
С. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
35
Райан Нобл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
21
Джордан Кук
ЦП
11
Билли Нотт
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
27
Бардсли
26
Менса
27
Эль-Мохамади
4
Коулбэк
7
Зенден
14
Хендерсон
29
Сессеньон
10
Мальбранк
16
Риверос
35
Нобл
4-5-1
13
Хеннесси
44
Фоли
28
Мансьенн
6
Крэддок
6
Элокоби
12
Хант
3
Уорд
20
Хенри
6
Гедиура
23
О'Хара
26
Флетчер
14
Хендерсон
38
Линч
38
Линч
14
Хендерсон
6
Гедиура
6
Берра
6
Берра
6
Гедиура
26
Флетчер
9
Дойл
9
Дойл
26
Флетчер
Остались в запасе
Сандерленд
Вулверхэмптон
21
Джордан Кук
ЦП
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
11
Билли Нотт
ЦП
31
Тревор Карсон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
21
Джордан Кук
ЦП
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
11
Билли Нотт
ЦП
31
Тревор Карсон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Сандерленд - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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