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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Балкани - Дрита
Балкани - Дрита: обзор матча 15 марта 2026
Балкани
15.03.2026, воскресенье, 15:00
Косово. Суперлига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Дрита
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Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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Балкани
Дрита
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля, 09:10
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля, 08:43
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
25 августа 2022, 23:23
7
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля, 09:10
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля, 08:43
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
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Балкани
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Балкани
3 : 2
17.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Балкани
3 : 2
17.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 33 тур
Дрита
2 : 0
09.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 33 тур
Дрита
2 : 0
09.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
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