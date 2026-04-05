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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Чунцин Тунлянлун
Чжэцзян Профешионал - Чунцин Тунлянлун: обзор матча 05 апреля 2026
Чжэцзян Профешионал
05.04.2026, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Чунцин Тунлянлун
72'
D. Yuezheng
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Чунцин Тунлянлун
Завершен
90'
Желтая карточка
Zhenquan Li
90'
+9'
Красная карточка
Александру Митрица
89'
86'
Желтая карточка
Du Yuezheng
Замена
Abdusalam Ablikim
️️️️➡️️
Xu Junchi
79'
73'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
George Cîmpanu
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Wang Yudong
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Du Yuezheng
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Wei Wu
67'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Марко Толич
67'
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Сауль Гуарирапа
67'
58'
Замена
Chen Chunxin
️️️️➡️️
Zhang Zhixiong
58'
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
Ландри Димата
57'
Замена
Mingshi Liu
️️️️➡️️
Qilong Ruan
57'
Травма
Ландри Димата
56'
Травма
Qilong Ruan
45'
+5'
Желтая карточка
Liu Haofan
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
(К)
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Wei Wu
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
(К)
ОП
8
Zhenquan Li
ЦП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
4-1-2-1-2
33
5
36
Поссиньоло
26
25
4
Пак
14
28
Митрица
10
Толич
23
Гуарирапа
11
4-1-2-3
1
3
26
38
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
8
16
11
Димата
9
33
10
Толич
8
8
10
Толич
25
19
19
25
11
18
18
11
23
Гуарирапа
9
9
23
Гуарирапа
14
7
7
14
38
24
24
38
16
15
15
16
11
Димата
19
19
11
Димата
9
17
17
9
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Чунцин Тунлянлун
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Цзянье Лю
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Чунцин Тунлянлун
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
14
Офсайды
0
2
Количество передач
559
236
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Zhang Xuesen, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Посещаемость:
27983
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