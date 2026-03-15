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Урарту - БКМА Ереван: обзор матча 15 марта 2026

Урарту
15.03.2026, воскресенье, 18:00
Армения. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
БКМА Ереван
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Урарту - БКМА Ереван
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Информация о матче
Стадион:
Урарту
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Урарту
БКМА Ереван
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
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16 июля 2025, 09:45
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января, 00:17
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля 2025, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:15
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Урарту
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Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Урарту
0 : 2
03.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Урарту
2 : 0
26.04.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Пюник
2 : 0
09.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 24 тур
БКМА Ереван
2 : 2
02.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Ван
1 : 2
23.04.2026
БКМА Ереван
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