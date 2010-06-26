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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)
Помощники:
Ян-Хендрик Зальвер, Мик Пикель (оба - Германия)

Уругвай - Южная Корея

26.06.2010, Суббота, 18:00 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Чемпионат мира, 1/8 финала Уругвай - Южная Корея
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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