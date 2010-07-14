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Лига чемпионов 2026/2027
Актобе - Металлург
Актобе - Металлург: обзор матча 14 июля 2010
Актобе
14.07.2010, среда, 20:00
Лига Чемпионов
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Металлург
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Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
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2 : 2
25.10.2026
Кайрат
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Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Виктория
2 : 0
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
1 : 3
19.07.2012
Виктория
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
6 : 1
12.07.2012
Теута
Лига Европы, 1 раунд
Теута
0 : 3
05.07.2012
Металлург
Лига Европы
Ренн
2 : 0
04.08.2011
Металлург
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