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Расписание матчей
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Рунавик - Гефле
Рунавик - Гефле: обзор матча 01 июля 2010
Рунавик
01.07.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Гефле
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Личные встречи
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Статистика матча Рунавик - Гефле
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Матчи команд
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Эребру
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Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гефле
1 : 2
27.09.2015
Норрчепинг
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