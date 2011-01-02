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Уиган Атлетик - Ньюкасл
Уиган Атлетик - Ньюкасл: обзор матча 02 января 2011
Уиган Атлетик
02.01.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
18'
Ш. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
А. Смит
️️️️
К. Нолан
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Стам
Замена
Л. Бест
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
У. Раутледж
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
М. Боселли
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Х. Томас
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
+1
Желтая карточка
Б. Уотсон
18'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Д. Симпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
2
Гохури
8
Стам
16
Гомес
8
Клеверли
6
Томас
26
Уотсон
17
Диаме
23
Родальега
4-4-2
22
Харпер
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
21
Энрике
8
Бартон
4
Нолан
24
Тиоте
18
Гутьеррес
26
Амеоби
11
Левенкрандс
8
Стам
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Стам
6
Томас
11
МакАртур
11
МакАртур
6
Томас
16
Гомес
17
Боселли
17
Боселли
16
Гомес
4
Нолан
17
Смит
17
Смит
4
Нолан
11
Левенкрандс
15
Раутледж
15
Раутледж
11
Левенкрандс
26
Амеоби
9
Бест
9
Бест
26
Амеоби
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ньюкасл
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Уиган Атлетик - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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