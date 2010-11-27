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Вулверхэмптон - Сандерленд
Вулверхэмптон - Сандерленд: обзор матча 27 ноября 2010
Вулверхэмптон
27.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Сандерленд
50'
К. Фоли
81'
С. Хант
89'
С. Эбанкс-Блейк
67'
Д. Бент
77'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сандерленд
ГОЛ! 3:2!
С. Эбанкс-Блейк
Пас отдал
К. Дойл
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Менса
ГОЛ! 2:2!
С. Хант
Пас отдал
Д. Элокоби
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
М. Мансьенн
Желтая карточка
Д. Менса
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
А. Гьян
Замена
С. Хант
️️️️
Д. Джонс
Замена
А. Гьян
️️️️
Б. Зенден
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
К. Фоли
Пас отдал
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Д. Элокоби
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3-2-4-1
13
Хеннесси
44
Фоли
28
Мансьенн
19
Стирмен
6
Элокоби
23
Зубар
16
Джарвис
3
Уорд
10
Мильяш
3
Джонс
9
Дойл
3-2-3-2
1
Гордон
26
Менса
35
Фердинанд
5
Онуоха
27
Бардсли
15
Ричардсон
7
Зенден
6
Каттермол
14
Хендерсон
18
Уэлбек
10
Бент
3
Джонс
12
Хант
12
Хант
3
Джонс
28
Мансьенн
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
28
Мансьенн
26
Менса
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
26
Менса
14
Хендерсон
10
Мальбранк
10
Мальбранк
14
Хендерсон
7
Зенден
3
Гьян
3
Гьян
7
Зенден
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сандерленд
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Мулинекс
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