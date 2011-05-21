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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 21 мая 2011
Заря
21.05.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Металлург
50'
Д. Скепский
58'
Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
+2
Желтая карточка
Д. Еременко
Замена
Д. Еременко
️️️️
Д. Скепский
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Вернидуб
Замена
Р. Фомин
️️️️
М. Билый
ГОЛ! 0:2!
Жуниор
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
Фабиано
️️️️
А. Нестеров
ГОЛ! 0:1!
Д. Скепский
Замена
Т. Лазарович
️️️️
М. Цакич
Желтая карточка
М. Арури
Желтая карточка
М. Билый
Желтая карточка
Матеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
10
Денис Скепский
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Олег Лутков
Заря
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Металлург
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
38
Фабиано
ЦФ
4-3-1-2
99
Шуховцев
55
Ковалев
20
Аддо
2
Полянский
16
Ярмаш
33
Билый
6
Каменюка
8
Цакич
10
Хомченовский
13
Липартия
39
Маду
3-2-3-1
1
Руденко
4
Тейку
15
Вернидуб
4
Матеус
5
Нестеров
39
Опанасенко
42
Писоцкий
11
Ашраф
10
Скепский
10
Жуниор
8
Цакич
27
Лазарович
27
Лазарович
8
Цакич
33
Билый
19
Фомин
19
Фомин
33
Билый
5
Нестеров
38
Фабиано
38
Фабиано
5
Нестеров
15
Вернидуб
8
Сидорчук
8
Сидорчук
15
Вернидуб
10
Скепский
6
Еременко
6
Еременко
10
Скепский
Остались в запасе
Заря
Металлург
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Заря - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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