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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 30 октября 2010
Металлург
30.10.2010, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Заря
21'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Желтая карточка
В. Полевой
Замена
В. Вернидуб
️️️️
П. Хайдучек
Замена
А. Касьян
️️️️
Е. Картушов
Замена
А. Каськов
️️️️
Д. Татанашвили
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Желтая карточка
Д. Татанашвили
Замена
Д. Еременко
️️️️
Е. Писоцкий
Замена
М. Ковалев
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
В. Езерский
ГОЛ! 1:0!
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
(К)
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Безотосный
7
Хайдучек
19
Невмывака
14
Полевой
4
Тейку
28
Тигорев
39
Опанасенко
17
Аржанов
42
Писоцкий
10
Жуниор
0
Татанашвили
3-1-3-1-2
35
Шуст
2
Полянский
5
Езерский
8
Тесак
92
Емельянов
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
11
Картушов
19
Фомин
27
Лазарович
7
Хайдучек
15
Вернидуб
15
Вернидуб
7
Хайдучек
42
Писоцкий
6
Еременко
6
Еременко
42
Писоцкий
0
Татанашвили
30
Каськов
30
Каськов
0
Татанашвили
92
Емельянов
55
Ковалев
55
Ковалев
92
Емельянов
11
Картушов
19
Касьян
19
Касьян
11
Картушов
Остались в запасе
Металлург
Заря
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Металлург - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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