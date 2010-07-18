Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 18 июля 2010
Металлург
18.07.2010, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
35'
Ч. Майкл Алози
69'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
+3
Желтая карточка
А. Гладкий
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Е. Задоя
Желтая карточка
А. Рибейро
ГОЛ! 1:1!
Фернандиньо
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Т. Степаненко
Желтая карточка
Е. Писоцкий
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Рибейро
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Майкл Алози
Замена
Ч. Майкл Алози
️️️️
А. Каськов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
10
Миндаугас Калонас
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-2-3-2
35
Коваль
4
Тейку
19
Невмывака
14
Полевой
15
Вернидуб
7
Хайдучек
10
Калонас
17
Аржанов
42
Писоцкий
30
Каськов
10
Рибейро
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
33
Чижов
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
10
Рибейро
91
Задоя
91
Задоя
10
Рибейро
Задоя
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
Задоя
30
Каськов
99
Алози
99
Алози
30
Каськов
27
Степаненко
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Степаненко
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Металлург - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+