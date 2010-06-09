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Расписание матчей
Чили - Новая Зеландия
Чили - Новая Зеландия: обзор матча 09 июня 2010
Чили
09.06.2010, среда, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чили - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
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