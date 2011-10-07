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Евро-2024
Андорра - Ирландия
Андорра - Ирландия: обзор матча 07 октября 2011
Андорра
07.10.2011, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ирландия
8'
К. Дойл
20'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Ирландия
Замена
О. Сонеже
️️️️
И. Лима
Замена
И. Лоренцо
️️️️
А. Гутьеррес
Замена
С. Хант
️️️️
Д. Дафф
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Х. Айяла
Замена
К. Фахи
️️️️
Г. Уилэн
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Пужоль
Желтая карточка
С. Уорд
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Г. Уилэн
Желтая карточка
К. Мартинес
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
23
Александре Гутьеррес
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
7
Лиам Лоуренс
ЛП
5
Кейт Фахи
ЛП
9
Шейн Лонг
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хосеп Гомес
18
Айяла
2
Мартинес
3
Бернаус
6
Лима
23
Гутьеррес
8
Виейра
7
Пужоль
11
Морено
5
Силва
3-4-1-2
16
Гивен
2
Сент-Леджер
18
О'Ди
4
О'Ши
11
Дафф
6
Уилэн
17
Уорд
8
Эндрюс
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
6
Лима
4
Сонеже
4
Сонеже
6
Лима
23
Гутьеррес
19
Лоренцо
19
Лоренцо
23
Гутьеррес
7
Пужоль
19
Гомес
19
Гомес
7
Пужоль
11
Дафф
17
Хант
17
Хант
11
Дафф
6
Уилэн
5
Фахи
5
Фахи
6
Уилэн
13
Дойл
9
Лонг
9
Лонг
13
Дойл
Остались в запасе
Андорра
Ирландия
13
Иван Перианес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Дэвид Форд
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
13
Иван Перианес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Андорра - Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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