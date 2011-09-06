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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Турция
Австрия - Турция: обзор матча 06 сентября 2011
Австрия
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 10 тур
0 : 0
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Турция
+3
Замена
Г. Торе
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
М. Арнаутович
+3
+1
Пенальти не реализован!
А. Туран
Желтая карточка
П. Грюнвальд
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Д. Ройер
Желтая карточка
С. Куртулуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
3
Франц Шимер
ОП
0
Даниэль Ройер
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
10
Арда Туран
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
19
Сельджук Шахин
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
Турция
23
Синан Болат
ВР
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-2-2-2
0
Грюнвальд
5
Фукс
8
Алаба
4
Погатец
16
Шарнер
14
Баумгартлингер
3
Шимер
0
Ройер
18
Даг
11
Харник
7
Арнаутович
4-1-3-2
1
Демирель
4
Коркмаз
3
Балта
2
Четин
22
Сариоглу
9
Куртулуш
10
Туран
15
Топал
19
Шахин
9
Булут
17
Йылмаз
7
Арнаутович
11
Майерхофер
11
Майерхофер
7
Арнаутович
0
Ройер
9
Хоффер
9
Хоффер
0
Ройер
17
Йылмаз
11
Торе
11
Торе
17
Йылмаз
Остались в запасе
Австрия
Турция
0
Кристиан Гратцей
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
0
Чаглар Биринджи
ЦЗ
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Австрия - Турция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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