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Словения - Эстония
Словения - Эстония: обзор матча 02 сентября 2011
Словения
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 9 тур
1 : 2
Завершен
Эстония
78'
Т. Матавж
29'
К. Васильев (П)
81'
А. Пурье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Эстония
Желтая карточка
А. Дмитриев
Замена
Н. Печник
️️️️
Б. Илич
ГОЛ! 1:2!
А. Пурье
ГОЛ! 1:1!
Т. Матавж
Замена
А. Степанов
️️️️
Р. Пииройа
Замена
А. Пурье
️️️️
Д. Круглов
Замена
Я. Ахьюпера
️️️️
С. Зенев
Замена
З. Любиянкич
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
Д. Вршич
️️️️
М. Новакович
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Васильев
Желтая карточка
С. Ханданович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
10
Даре Вршич
ЦП
0
Армин Бачинович
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
0
Тихон Шишов
ЦЗ
21
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Каймар Сааг
ЦФ
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
13
Йокич
6
Илич
5
Цесар
2
Бречко
18
Радосавлевич
8
Корен
10
Бирса
23
Матавж
7
Иличич
11
Новакович
3-2-3-1
1
Парейко
23
Тенисте
15
Клаван
3
Ряхн
17
Яагер
5
Круглов
14
Васильев
6
Дмитриев
13
Вунк
10
Зенев
11
Новакович
10
Вршич
10
Вршич
11
Новакович
6
Илич
7
Печник
7
Печник
6
Илич
18
Радосавлевич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
18
Радосавлевич
4
Пииройа
21
Степанов
21
Степанов
4
Пииройа
10
Зенев
18
Ахьюпера
18
Ахьюпера
10
Зенев
5
Круглов
9
Пурье
9
Пурье
5
Круглов
Остались в запасе
Словения
Эстония
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
17
Андраж Кирм
ЛП
0
Армин Бачинович
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
0
Тихон Шишов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
17
Андраж Кирм
ЛП
0
Армин Бачинович
ЦП
Остались в запасе
7
Каймар Сааг
ЦФ
0
Тихон Шишов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Словения - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
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0 : 0
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Словения
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Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
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Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
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Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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