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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Швеция
Молдова - Швеция: обзор матча 03 июня 2011
Молдова
03.06.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 7 тур
1 : 4
Завершен
Швеция
61'
И. Бугаев
11'
О. Тойвонен
30'
Й. Элмандер
58'
Й. Элмандер
88'
А. Герндт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Швеция
ГОЛ! 1:4!
А. Герндт
Замена
А. Патраш
️️️️
Е. Чеботару
Замена
А. Герндт
️️️️
Й. Элмандер
Замена
П. Вернблум
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Г. Богиу
️️️️
А. Дорош
ГОЛ! 1:3!
И. Бугаев
ГОЛ! 0:3!
Й. Элмандер
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
А. Гацкан
Замена
Э. Байрами
️️️️
Т. Хюсен
ГОЛ! 0:2!
Й. Элмандер
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Тойвонен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
0
Станислав Иванов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Молдова
19
Артур Патраш
ЦП
11
Георги Богиу
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Швеция
16
Понтус Вернблум
ОП
14
Александер Герндт
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
4-1-3-2
12
Намашко
4
Головатенко
16
Болохан
2
Армаш
20
Рацу
8
Гацкан
0
Иванов
9
Чеботару
11
Суворов
21
Бугаев
15
Дорош
4-4-2
1
Исакссон
2
Лустиг
3
Мельберг
4
Майсторович
17
Вендт
7
Ларссон
9
Чельстрем
8
Свенссон
20
Тойвонен
11
Элмандер
0
Хюсен
15
Дорош
11
Богиу
11
Богиу
15
Дорош
9
Чеботару
19
Патраш
19
Патраш
9
Чеботару
8
Гацкан
7
Цыгырлаш
7
Цыгырлаш
8
Гацкан
20
Тойвонен
16
Вернблум
16
Вернблум
20
Тойвонен
11
Элмандер
14
Герндт
14
Герндт
11
Элмандер
0
Хюсен
19
Байрами
19
Байрами
0
Хюсен
Остались в запасе
Молдова
Швеция
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Молдова - Швеция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 1
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Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
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Швеция
3 : 1
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Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
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Швеция
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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