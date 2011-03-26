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Болгария - Швейцария
Болгария - Швейцария: обзор матча 26 марта 2011
Болгария
26.03.2011, суббота, 19:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Швейцария
Замена
С. Ангелов
️️️️
И. Попов
Замена
З. Лазаров
️️️️
С. Делев
Замена
М. Гавранович
️️️️
М. Штреллер
Желтая карточка
Э. Дердийок
Желтая карточка
Благо
Замена
Э. Дердийок
️️️️
В. Штокер
Замена
Ц. Генков
️️️️
Д. Макриев
17'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
К. Стоянов
16'
14'
Желтая карточка
В. Бехрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
0
Благо
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Димитар Макриев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
9
Александр Фрай
ЦФ
11
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
6
Станислав Ангелов
АП
12
Георги Пеев
ПП
0
Здравко Лазаров
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
Швейцария
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
0
Хавьер Маргайрас
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
4-3-2
13
Михайлов
0
Стоянов
3
Занев
16
Иванов
11
Манолев
0
Благо
19
Петров
9
Попов
10
Делев
0
Макриев
4-4-2
12
Вельфли
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
3
Циглер
13
Грихтинг
15
Джемаили
8
Инлер
11
Бехрами
14
Штокер
11
Штреллер
9
Фрай
10
Делев
0
Лазаров
0
Лазаров
10
Делев
9
Попов
6
Ангелов
6
Ангелов
9
Попов
0
Макриев
0
Генков
0
Генков
0
Макриев
11
Бехрами
16
Фернандес
16
Фернандес
11
Бехрами
11
Штреллер
19
Гавранович
19
Гавранович
11
Штреллер
14
Штокер
19
Дердийок
19
Дердийок
14
Штокер
Остались в запасе
Болгария
Швейцария
1
Владислав Стоянов
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
12
Георги Пеев
ПП
Главный тренер
Лотар Маттеус
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
0
Хавьер Маргайрас
АП
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
12
Георги Пеев
ПП
Остались в запасе
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
0
Хавьер Маргайрас
АП
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Болгария - Швейцария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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Молдова
2 : 2
05.06.2026
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Лига наций, 5 тур
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- : -
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Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
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