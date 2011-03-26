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Израиль - Латвия
Израиль - Латвия: обзор матча 26 марта 2011
Израиль
26.03.2011, суббота, 21:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Латвия
16'
Э. Барда
81'
Б. Каял
62'
К. Горкшс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Латвия
Желтая карточка
Т. Тватиха
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
Г. Вермут
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 2:1!
Б. Каял
Замена
Д. Турковс
️️️️
М. Верпаковскис
Замена
М. Бузагло
️️️️
Э. Барда
Замена
Б. Саар
️️️️
Й. Цив
ГОЛ! 1:1!
К. Горкшс
Замена
Ю. Жигаевс
️️️️
М. Рафальскис
Замена
А. Переплоткинс
️️️️
А. Рубин
Желтая карточка
Д. Качанов
ГОЛ! 1:0!
Э. Барда
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Элрой Коэн
ЦП
19
Талеб Тватиха
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Качанов
ЦЗ
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
0
Денис Ивановс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Максим Рафальскис
ЦП
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Израиль
0
Йосси Бенаюн
ЛП
14
Гиль Вермут
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Даниилс Турковс
ЦФ
2-5-2
0
Ават
0
Цив
3
Бен-Хаим
19
Тватиха
6
Натхо
7
Каял
9
Рафаэлов
0
Коэн
10
Барда
22
Дамари
4-4-2
1
Ванинс
0
Кряуклис
0
Ивановс
13
Горкшс
0
Качанов
0
Рубин
0
Лаздыньш
0
Лукьяновс
0
Рафальскис
0
Руднев
0
Верпаковскис
9
Рафаэлов
14
Вермут
14
Вермут
9
Рафаэлов
10
Барда
16
Бузагло
16
Бузагло
10
Барда
0
Цив
17
Саар
17
Саар
0
Цив
0
Рубин
0
Переплоткинс
0
Переплоткинс
0
Рубин
0
Рафальскис
9
Жигаевс
9
Жигаевс
0
Рафальскис
0
Верпаковскис
0
Турковс
0
Турковс
0
Верпаковскис
Остались в запасе
Израиль
Латвия
0
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандес
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
0
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Израиль - Латвия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
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Израиль
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
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12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
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Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Стадион:
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