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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Уэльс
Швейцария - Уэльс: обзор матча 12 октября 2010
Швейцария
12.10.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 4 тур
4 : 1
Завершен
Уэльс
8'
В. Штокер
21'
М. Штреллер
82'
Г. Инлер (П)
89'
В. Штокер
13'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Уэльс
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
П. Швеглер
+1
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
Д. Воган
ГОЛ! 4:1!
В. Штокер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Инлер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
А. Фрай
Замена
С. Морисон
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
К. Рибейро
️️️️
Д. Блэйк
Желтая карточка
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:1!
М. Штреллер
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
18'
13'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Замена
М. Вельфли
️️️️
Д. Бенальо
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Желтая карточка
Э. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Марко Штреллер
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Брайн Флинн
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
Уэльс
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Кристиан Рибейро
ПЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Райн Добл
ЦФ
9
Стив Морисон
ЦФ
4-4-2
1
Бенальо
3
Циглер
5
фон Берген
13
Грихтинг
2
Лихтштайнер
14
Штокер
7
Барнетта
8
Инлер
20
Швеглер
9
Фрай
11
Штреллер
4-4-1-1
1
Хеннесси
5
Блэйк
6
Уилльямс
19
Коллинс
0
Коллинс
14
Эдвардс
0
Крофтс
0
Воган
8
Кинг
11
Бэйл
23
Чёрч
1
Бенальо
12
Вельфли
12
Вельфли
1
Бенальо
20
Швеглер
16
Фернандес
16
Фернандес
20
Швеглер
9
Фрай
19
Дердийок
19
Дердийок
9
Фрай
5
Блэйк
0
Рибейро
0
Рибейро
5
Блэйк
0
Воган
14
МакДональд
14
МакДональд
0
Воган
14
Эдвардс
9
Морисон
9
Морисон
14
Эдвардс
Остались в запасе
Швейцария
Уэльс
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
23
Давид Дежен
ПП
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
0
Райн Добл
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Крейг Морган
ЦЗ
Главный тренер
Брайн Флинн
Остались в запасе
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
23
Давид Дежен
ПП
15
Хакан Якин
ЦФ
Остались в запасе
0
Райн Добл
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Крейг Морган
ЦЗ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Брайн Флинн
Статистика матча Швейцария - Уэльс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Стадион:
Кардифф Сити
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