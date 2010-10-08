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    Брайн Флинн

    Тренер
    Имя Брайн
    Фамилия Флинн
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 12 октября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уэльс 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.10.2010 Уэльс 0 : 1 Болгария
    12.10.2010 Швейцария 4 : 1 Уэльс
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