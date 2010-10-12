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Евро-2024
Лихтенштейн - Чехия
Лихтенштейн - Чехия: обзор матча 12 октября 2010
Лихтенштейн
12.10.2010, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 4 тур
0 : 2
Завершен
Чехия
12'
Т. Нецид
29'
В. Кадлец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Чехия
Замена
М. Петржела
️️️️
Т. Нецид
Замена
Р. Бюхель
️️️️
С. Визер
Замена
Р. Хансельманн
️️️️
Ф. Эрне
Желтая карточка
И. Штайнер
Замена
Н. Хаслер
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
М. Штоклаза
Замена
Р. Беднар
️️️️
В. Кадлец
Замена
И. Штайнер
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
М. Польверино
ГОЛ! 0:2!
В. Кадлец
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
0
Рони Хансельманн
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
Чехия
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Ян Райнох
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
8
Иржи Штайнер
ЦФ
0
Роман Беднар
ЦФ
0
Лукаш Магера
ЦФ
3-4-3
0
Йеле
0
Эри
6
Штокласа
3
Штоклаза
23
Польверино
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
10
Визер
9
Бек
10
Фрик
7
Эрне
4-4-2
1
Чех
12
Поспех
17
Сухи
4
Хубник
3
Кадлец
17
Хюбшман
10
Росицки
3
Полак
13
Плашил
14
Кадлец
7
Нецид
7
Эрне
0
Хансельманн
0
Хансельманн
7
Эрне
10
Визер
8
Бюхель
8
Бюхель
10
Визер
9
Бек
18
Хаслер
18
Хаслер
9
Бек
7
Нецид
0
Петржела
0
Петржела
7
Нецид
3
Полак
8
Штайнер
8
Штайнер
3
Полак
14
Кадлец
0
Беднар
0
Беднар
14
Кадлец
Остались в запасе
Лихтенштейн
Чехия
0
Лукас Эберле
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
4
Ян Райнох
ЦП
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
0
Лукаш Магера
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
0
Лукас Эберле
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
0
Лукаш Магера
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Лихтенштейн - Чехия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Райнпарк
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