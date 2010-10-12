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Эстония - Словения
Эстония - Словения: обзор матча 12 октября 2010
Эстония
12.10.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
Словения
67'
А. Сидоренков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Словения
+1
Замена
З. Любиянкич
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
В. Бирса
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Замена
А. Кирм
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Сидоренков
Замена
С. Зенев
️️️️
Т. Кинк
Замена
К. Палату
️️️️
Т. Ряхн
Замена
З. Дедич
️️️️
Т. Матавж
Желтая карточка
Д. Круглов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
0
Тихон Шишов
ЦЗ
0
Карл Палату
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
0
Армин Бачинович
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
3-2-3-2
1
Парейко
3
Ряхн
17
Яагер
15
Клаван
0
Сидоренков
5
Круглов
6
Дмитриев
7
Пури
14
Васильев
9
Кинк
7
Сааг
4-3-3
1
Ханданович
2
Бречко
5
Цесар
4
Шулер
13
Йокич
18
Радосавлевич
10
Бирса
8
Корен
11
Новакович
7
Иличич
23
Матавж
3
Ряхн
0
Палату
0
Палату
3
Ряхн
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
9
Кинк
10
Зенев
10
Зенев
9
Кинк
7
Иличич
17
Кирм
17
Кирм
7
Иличич
10
Бирса
9
Любиянкич
9
Любиянкич
10
Бирса
23
Матавж
14
Дедич
14
Дедич
23
Матавж
Остались в запасе
Эстония
Словения
22
Артур Котенко
ВР
0
Тихон Шишов
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
0
Армин Бачинович
ЦП
Остались в запасе
22
Артур Котенко
ВР
0
Тихон Шишов
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
Остались в запасе
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
0
Армин Бачинович
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Эстония - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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