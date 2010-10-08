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Евро-2024
Уэльс - Болгария
Уэльс - Болгария: обзор матча 08 октября 2010
Уэльс
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Болгария
48'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Болгария
+3
Желтая карточка
П. Занев
Красная карточка
К. Гантер
+3
+1
Желтая карточка
М. Петров
Замена
Ч. Янков
️️️️
Д. Макриев
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Морисон
Желтая карточка
Н. Бодуров
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Г. Пеев
Замена
С. Чёрч
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Ледли
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Желтая карточка
С. Риккеттс
Замена
П. Виданов
️️️️
В. Илиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Брайн Флинн
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
17
Мартин Петров
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Благо
ЦП
12
Георги Пеев
ПП
0
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
8
Энди Кинг
ЦП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
4
Павел Виданов
ЦЗ
8
Чавдар Янков
ЦП
6
Станислав Ангелов
АП
19
Николай Димитров
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
14
Валерий Домовчийски
РФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
19
Коллинс
18
Риккеттс
0
Коллинс
2
Гантер
16
Ледли
14
Эдвардс
0
Воган
11
Бэйл
9
Морисон
4-5-1
13
Михайлов
16
Иванов
5
Бодуров
0
Илиев
3
Занев
12
Пеев
19
Петров
9
Попов
0
Благо
17
Петров
0
Макриев
16
Ледли
8
Кинг
8
Кинг
16
Ледли
14
Эдвардс
23
Чёрч
23
Чёрч
14
Эдвардс
9
Морисон
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
9
Морисон
0
Илиев
4
Виданов
4
Виданов
0
Илиев
0
Макриев
8
Янков
8
Янков
0
Макриев
12
Пеев
8
Рангелов
8
Рангелов
12
Пеев
Остались в запасе
Уэльс
Болгария
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Эндрю Крофтс
ЦП
Главный тренер
Брайн Флинн
1
Владислав Стоянов
ВР
6
Станислав Ангелов
АП
19
Николай Димитров
ПП
14
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Эндрю Крофтс
ЦП
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
6
Станислав Ангелов
АП
19
Николай Димитров
ПП
14
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Брайн Флинн
Главный тренер
Лотар Маттеус
Статистика матча Уэльс - Болгария
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Кардифф Сити
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