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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Расинг М
Ливерпуль - Расинг М: обзор матча 11 октября 2025
Ливерпуль
11.10.2025, суббота, 18:30
Уругвай. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Расинг М
75'
J. Vallejo
90+3'
A. Hernández
19'
М. Абдул Кайум
54'
A. Cayetano (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Расинг М
Конец матча
Вторая желтая
M. Rabuñal
90'
+5
Желтая карточка
M. Rabuñal
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
A. Hernández
90'
+3
Замена
L. Wasilewsky
️️️️
F. Catarozzi
86'
Замена
N. Soria
️️️️
G. Nápoli
86'
84'
Замена
R. Mederos
️️️️
F. González
Желтая карточка
A. Cayetano
76'
75'
Замена
Y. Rodríguez
️️️️
М. Абдул Кайум
ГОЛ! 1:2!
J. Vallejo
75'
Желтая карточка
A. Hernández
70'
Замена
M. Mir
️️️️
M. Castro
66'
66'
Замена
F. Álvarez
️️️️
D. Cheuquepal
66'
Замена
B. Tomatis
️️️️
F. Suárez
Замена
R. Machado
️️️️
F. Perdomo
61'
58'
Желтая карточка
М. Абдул Кайум
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
A. Cayetano
Второй тайм
45'
+2
Желтая карточка
R. Brazionis
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Абдул Кайум
18'
Желтая карточка
D. Cheuquepal
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Emiliano Marquez
ВР
3
Martín Rea
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
55
Martín Rabuñal
ЦП
23
Franco Catarozzi
ЦП
8
Gonzalo Nápoli
ЦП
11
M. Castro
ЦФ
22
Javier Vallejo
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Расинг М
36
Lautaro Amade
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
5
Juan Bosca Fraquelli
ЦП
11
Franco Suárez
ЦП
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Ливерпуль
1
Maximiliano Gomez
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
6
Santiago Milano
ЦП
17
Gonzalo de Mello
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
14
Nahuel Soria
ЦФ
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
32
Rodrigo Mederos
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
43
Anderson Rodriguez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
4-3-3
25
3
23
4
32
55
23
8
99
22
11
4-5-1
36
17
15
29
3
3
5
11
81
Абдул Кайум
8
10
18
18
23
31
31
23
11
8
8
11
4
9
9
4
8
14
14
8
15
13
13
15
11
77
77
11
81
Абдул Кайум
18
18
81
Абдул Кайум
29
32
32
29
Остались в запасе
Ливерпуль
Расинг М
1
Maximiliano Gomez
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
6
Santiago Milano
ЦП
17
Gonzalo de Mello
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
1
Facundo Machado
ВР
14
Santiago Ramirez
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
43
Anderson Rodriguez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Остались в запасе
1
Maximiliano Gomez
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
6
Santiago Milano
ЦП
17
Gonzalo de Mello
ЦП
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
14
Santiago Ramirez
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
43
Anderson Rodriguez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Статистика матча Ливерпуль - Расинг М
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
- : -
15.09.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 0
07.09.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
1 : 1
31.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.08.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 4
16.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
1 : 0
08.08.2026
Альбион
Расинг М
Уругвай. Примера, 6 тур
Расинг М
3 : 2
12.09.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 5 тур
Серро
1 : 0
06.09.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 4 тур
Расинг М
1 : 0
31.08.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
0 : 0
23.08.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 2 тур
Расинг М
2 : 0
15.08.2026
Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Бельведере
Посещаемость:
1000 из 10000 зрителей (10%)
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