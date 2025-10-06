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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Данубио
Пеньяроль - Данубио: обзор матча 06 октября 2025
Пеньяроль
06.10.2025, понедельник, 00:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Данубио
81'
М. Аресо
85'
Э. Вильяльба
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Данубио
Конец матча
Желтая карточка
L. Hernández
87'
85'
Замена
B.
️️️️
M. Perg
ГОЛ! 2:0!
Э. Вильяльба
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Аресо
81'
Замена
L. Hernández
️️️️
J. Trindade
79'
Замена
Э. Вильяльба
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
78'
69'
Замена
️️️️
S. Núñez
69'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
I. Pintos
65'
Желтая карточка
S. Romero
Замена
М. Аресо
️️️️
M. Silvera
61'
Замена
Д. Баез
️️️️
L. Umpiérrez
61'
58'
Желтая карточка
S. Núñez
57'
Замена
L. Sanseviero
️️️️
S. Fernández
57'
Замена
S. Romero
️️️️
M. Peralta
Второй тайм
36'
Желтая карточка
N. Pais
Желтая карточка
N. Herrera
35'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
25
Брайан Кортес
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
20
Javier Méndez
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
32
Leandro Umpiérrez
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
18
Camilo Mayada
ЦП
35
N. Pais
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
80
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Пеньяроль
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Данубио
32
Martinez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
18
Facundo Balatti
ЦЗ
14
Joaquín Fernández
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
22
Brandão
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
3-1-5-1
25
Кортес
15
Оливера
34
20
5
Ремеди
21
32
10
50
20
11
2-5-3
1
Гойкоэчеа
24
4
6
35
10
7
18
80
30
28
50
21
Вильяльба
21
Вильяльба
50
11
19
Аресо
19
Аресо
11
21
27
27
21
32
28
Баез
28
Баез
32
7
2
Веласкес
2
Веласкес
7
30
19
19
30
10
19
19
10
24
22
22
24
Остались в запасе
Пеньяроль
Данубио
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
32
Martinez
ВР
16
Renzo Rabino
ЦЗ
18
Facundo Balatti
ЦЗ
14
Joaquín Fernández
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
25
Мартин Кампанья
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
16
Renzo Rabino
ЦЗ
18
Facundo Balatti
ЦЗ
14
Joaquín Fernández
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Пеньяроль - Данубио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 7 тур
Пеньяроль
3 : 0
02.08.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 6 тур
Пеньяроль
3 : 0
18.07.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 5 тур
Расинг М
1 : 1
13.07.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
Сентраль Эспаньол
Данубио
Уругвай. Примера, 7 тур
Альбион
2 : 2
01.08.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 0
25.07.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 0
11.07.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
1 : 1
05.07.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Посещаемость:
25000 из 40000 зрителей (62%)
Таблица
Команда
1
Пеньяроль
9
Данубио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
30
12
18
35
15
6
3
6
18
13
5
21
Полная таблица
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