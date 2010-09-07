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Албания - Люксембург

07.09.2010, Вторник, 22:15 мск Люксембург, стадион Стад де Люксембург Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур Албания - Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
11 тур
6 июня, среда 22:15 Люксембург 0:3 Албания
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Албания 2:0 Люксембург
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 6 3 1 15:4 +11 21
2. Босния и Герцеговина 10 6 2 2 17:8 +9 20
3. Румыния 10 3 5 2 13:9 +4 14
4. Белоруссия 10 3 4 3 8:7 +1 13
5. Албания 10 2 3 5 7:14 -7 9
6. Люксембург 10 1 1 8 3:21 -18 4
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