Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Вуковар: обзор матча 24 января 2026

Локомотива
24.01.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Вуковар
50' D. Vukovic 76' М. Паяч (П)
4' J. Puljic (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Вуковар
Завершен
Желтая карточка
Aleks Stojaković
90' +7
Замена
Димитрийе Каменович ️️️️➡️️ Matija Subotić
90' +5
Замена
Hubert Sobol ️️️️➡️️ Александар Трайковски
90' +1
90'
+5'
Замена
Luka Dajčer ️️️️➡️️ D. Vukovic
88'
86'
Замена
Jakov Gurlica ️️️️➡️️ Alen Jurilj
84'
Желтая карточка
Морено Живкович
80'
Замена
Керим Чалханоглу ️️️️➡️️ Šimun Butić
78'
Желтая карточка
Vito Čaić
ГОЛ с пенальти! 2:1! Марко Паяч
76'
61'
Желтая карточка
Lovre Kulušić
53'
Желтая карточка
Энисс Шабани
ГОЛ! 1:1! D. Vukovic
Пас отдал Matija Subotić
50'
45'
+2'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1! J. Puljic
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
16
K. Pavicic
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
19
Alen Jurilj
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Вуковар
22
Денис Пинтоль
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
D. Mulac
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
9
Toni Lun Bončina
ЦП
6
J. Biljan
ЦП
23
Danijel Vinković
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
4-3-4
20
Колингер
6
23
Вешович
5
24
10
17
Паяч
7
Трайковски
30
15
12
3-4-3
1
16
14
Живкович
91
77
Шабани
28
27
13
21
11
19
10
33
Каменович
33
Каменович
10
30
30
30
30
7
Трайковски
9
9
7
Трайковски
27
7
Чалханоглу
7
Чалханоглу
27
19
35
35
19
Остались в запасе
Локомотива
Вуковар
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
22
Денис Пинтоль
ВР
4
D. Mulac
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
9
Toni Lun Bončina
ЦП
6
J. Biljan
ЦП
23
Danijel Vinković
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
4
D. Mulac
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
9
Toni Lun Bončina
ЦП
6
J. Biljan
ЦП
23
Danijel Vinković
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Локомотива - Вуковар
1
4
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
11
Офсайды
6
4
Количество передач
362
346
Сейвы
1
0
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
Посещаемость:
200
Новости команд
Все
Локомотива
Вуковар
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+