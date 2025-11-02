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Литва. А-Лига
Жальгирис - Хегельманн
Жальгирис - Хегельманн: обзор матча 02 ноября 2025
Жальгирис
02.11.2025, воскресенье, 19:25
Литва. А-Лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Хегельманн
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