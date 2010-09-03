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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Турция
Казахстан - Турция: обзор матча 03 сентября 2010
Казахстан
03.09.2010, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Турция
24'
А. Туран
26'
Х. Алтынтоп
76'
Нихат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Турция
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
А. Туран
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Кислицын
Замена
С. Инан
️️️️
Нихат
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 0:3!
Нихат
Замена
Г. Мальцев
️️️️
С. Остапенко
Замена
Д. Родионов
️️️️
А. Карпович
Желтая карточка
Н. Жумаскалиев
Желтая карточка
А. Карпович
ГОЛ! 0:2!
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 0:1!
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
6
Андрей Карпович
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Алексей Попов
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
20
Максим Азовский
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
7
Мехмет Аурелио
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Тунджай Шанли
ЦФ
8
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Казахстан
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Денис Родионов
ЦП
0
Глеб Мальцев
ЦФ
Турция
8
Селчук Инан
ЦП
21
Халил Алтынтоп
АП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-2-4-1
22
Сидельников
5
Абдулин
3
Кислицын
0
Попов
6
Карпович
2
Киров
0
Шмидтгаль
11
Жумаскалиев
14
Нургалиев
20
Азовский
9
Остапенко
4-4-2
12
Киврак
22
Сариоглу
3
Балта
2
Четин
0
Эрдоган
6
Алтынтоп
7
Аурелио
0
Белезоглу
10
Туран
8
Нихат
17
Шанли
9
Остапенко
0
Мальцев
0
Мальцев
9
Остапенко
6
Карпович
0
Родионов
0
Родионов
6
Карпович
3
Кислицын
0
Рожков
0
Рожков
3
Кислицын
8
Нихат
8
Инан
8
Инан
8
Нихат
17
Шанли
21
Алтынтоп
21
Алтынтоп
17
Шанли
10
Туран
20
Казим-Ричардс
20
Казим-Ричардс
10
Туран
Остались в запасе
Казахстан
Турция
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Казахстан - Турция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
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Казахстан
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Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
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Казахстан
Лига наций, 1 тур
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26.09.2026
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12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
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