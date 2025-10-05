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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Олимпия - Спортиво Амелиано
Олимпия - Спортиво Амелиано: обзор матча 05 октября 2025
Олимпия
05.10.2025, воскресенье, 01:00
Парагвай. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спортиво Амелиано
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Олимпия
Спортиво Амелиано
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
11 января
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
2025.12.25 11:46
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
2020.02.11 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
2020.02.11 20:10
1
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
11 января
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
2025.12.25 11:46
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
2020.02.11 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
2020.02.11 20:10
1
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Последние матчи
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Спортиво Амелиано
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3 : 1
28.05.2026
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Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
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1 : 2
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Васко да Гама
Парагвай. Примера, 21 тур
Гуарани
1 : 0
16.05.2026
Спортиво Амелиано
Копа Судамерикана, 6 тур
Олимпия
3 : 1
28.05.2026
Аудакс Итальяно
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
Копа Судамерикана, 5 тур
Олимпия
3 : 1
21.05.2026
Васко да Гама
Парагвай. Примера, 21 тур
Олимпия
3 : 2
15.05.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
10.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Гуарани
1 : 0
16.05.2026
Спортиво Амелиано
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3 : 2
11.05.2026
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Парагвай. Примера, 19 тур
Олимпия
1 : 1
03.05.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Серро Портеньо
1 : 1
25.04.2026
Спортиво Амелиано
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