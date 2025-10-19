Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Гандзасар - Арарат-Армения
Гандзасар - Арарат-Армения: онлайн-трансляция 19 октября 2025
Гандзасар
19.10.2025, воскресенье, 16:00
Армения. Премьер-лига, 10 тур
- : -
Не начался
Арарат-Армения
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гандзасар - Арарат-Армения
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гандзасар
Арарат-Армения
Сперцяна призвали покинуть Россию
7 сентября, 15:39
5
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
6 августа, 09:27
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
«Арарат-Армения» – «Университатя Клуж»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:27
Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении
30 ноября 2024, 18:35
1
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
- : -
29.09.2025
Арарат-Армения
Последние матчи
Все
Гандзасар
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Алашкерт
2 : 0
21.09.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Арарат-Армения
2 : 2
20.09.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Урарту
2 : 3
14.09.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Гандзасар
1 : 0
12.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Арарат-Армения
4 : 2
30.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Алашкерт
2 : 0
21.09.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Гандзасар
1 : 0
12.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Гандзасар
1 : 1
30.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
0 : 0
23.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
4 : 1
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Арарат-Армения
2 : 2
20.09.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Урарту
2 : 3
14.09.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Арарат-Армения
4 : 2
30.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ширак
0 : 1
24.08.2025
Арарат-Армения
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Архив
