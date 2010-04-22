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Лига Европы 2026/2027
Гамбург - Фулхэм
Гамбург - Фулхэм: обзор матча 22 апреля 2010
Гамбург
22.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фулхэм
Желтая карточка
П. Троховски
+2
Травма
Г. Демель
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Г. Демель
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
К. Демпси
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ОП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
20
Золтан Гера
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-1-3-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
17
Боатенг
55
Демель
14
Яролим
15
Троховски
12
Зе Роберто
11
Питройпа
34
Герреро
9
ван Нистелрой
4-4-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
29
Дэйвис
20
Гера
25
Замора
55
Демель
8
Ринкон
8
Ринкон
55
Демель
34
Герреро
33
Петрич
33
Петрич
34
Герреро
25
Замора
2
Демпси
2
Демпси
25
Замора
Остались в запасе
Гамбург
Фулхэм
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Гамбург - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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